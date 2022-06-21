Тегеран, 21 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. 20 июня пресс-секретарь министра иностранных делСаид Хатибзаде заявил, что Иран продолжает двигаться по дипломатическому пути, и «этот поезд еще не сошел с рельсов». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Отвечая на вопрос о ходе переговоров по снятию санкций с Ирана, Хатибзаде заявил во время своей еженедельной пресс-конференции, что политика двойных стандартов Соединенных Штатов была очевидна для всех, причем Иран прислушался бы к американцам только в том случае, если бы они были готовы исправить ошибки бывшего президентаДональда Трампа.

«Однако поведение нынешней администрации США следует той же провальной политике Трампа в отношении Ирана», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) вызвана выходом США из сделки и принятием данной страной так называемой политики максимального давления, которая, по их собственным словам, привела к «вопиющему провалу».

Дипломат посоветовал США немедленно вернуться на путь присоединения к СВПД, поскольку Иран все ещё готов к прочной сделке.

По словам пресс-секретаря, именно инициативы Ирана с самого начала продвигали переговоры вперед, несмотря на все уловки со стороны США и потерю времени.