Токио, 21 июня, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Крупные штрафы грозят иностранным IT-компаниям в Японии, если они не зарегистрируют в стране полноценное юридическое лицо. Об этом 21 июня сообщило издание Nikkei.

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Требование об обязательной регистрации юридического лица на территории страны выдвинуло правительство Японии к 48 иностранным IT-компаниям, ведущим бизнес на японской территории на постоянной основе. такая мера упрощает юридические процедуры в случае нарушения прав пользователей.

Отмечается, что компании не спешат начинать процедуру регистрации, так как многие из них опасаются возрастания налогового бремени. При этом руководство компаний полагает, что им достаточно отдельного юридического лица, которое отвечает за маркетинговые операции, так как сама компания является лишь поставщиком услуг через интернет. При этом штраф в случае несоблюдения процедуры регистрации полноценного юрлица составляет около $7,4 тыс., что является незначительной суммой для IT-гигантов.

Уточняется, что ряд компаний уже прошли процедуру регистрации, соблюдая все требования властей. Пренебрегли данным требованием такие компании, как Twitter и Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их представители воздержались от комментариев по данному вопросу.

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