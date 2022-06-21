Тегеран, 21 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран как гостеприимное соседнее государство уже несколько десятилетий принимает миллионы афганских беженцев, в то время как в течение нескольких лет сталкивается с безжалостными санкциями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 июня.

Афганские беженцы

Организация Объединенных Наций объявила 20 июня Всемирным днем беженцев в память о миллионах просителей убежища, включая афганцев, которые пережили десятилетия нестабильности и оккупации, поэтому они были вынуждены покинуть свою родину, чтобы избавиться от агонии и гнета, особенно после начала войны под руководством США в Афганистане в 2001 году.

Этот день знаменует силу и мужество людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов и пыток, что дает возможность создать атмосферу, позволяющую другим понять беды беженцев.

Просители убежища приезжают из разных уголков земного шара. Они могут путешествовать на самолете, лодке или даже пешком, чтобы выжить. Общая цель беженцев состоит в том, чтобы все стремились к безопасности и спокойствию.

Иран проявил добрососедство и щедрость, в частности, когда дело дошло до приема беженцев из Афганистана. Афганский народ пострадал от различных конфликтов и политических потрясений, таких как вторжение бывшего Советского Союза в 1979 году, захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1996 году, а также нападение США на Афганистан в 2001 году.

Таким образом, за несколько десятилетий Иран принял около трех миллионов афганских беженцев; однако, как оказалось, в исламской стране гораздо больше просителей убежища из Афганистана, число которых до сих пор не было подсчитано.