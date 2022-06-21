Москва, , 05:50 — REGNUM Во вторник, 21 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, температура воздуха +16… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 22 июня в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °C днём. Ночью — +9… +14 °C.

В среду, 22 июня, днём в столице ожидается +19… +21 °C, по области +17… +22 °C, облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ветер северо-восточный 6−11 м/с. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °C, местами кратковременный дождь.