Якутск, , 05:46 — REGNUM Леса Якутии горят на 24 участках, из них тушат 17 возгораний. Режим ЧС введён в Мирнинском и Олёкминском районах, а также в одном из населённых пунктов Среднеколымского района, сообщил 21 июня на брифинге первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

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Общая площадь лесных пожаров в Якутии — 18,9 тыс. га. Обнаружены 4 пожара, столько же локализованы, ликвидированы — 5. В тушении природных территорий принимают участие 653 человека, задействовано 13 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

За пожароопасный сезон зафиксированы 136 возгораний, в том числе 17 на землях иных категорий. Год назад насчитывалось 254 лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, вылеты самолётов-зондировщиков, которые использовались в Якутии для вызывания дождей, прекращены и возобновятся в июле. На всей территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим.