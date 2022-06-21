Москва, 21 июня 2022, 05:43 — REGNUM Развалом и СССР, и современной России занимались и продолжают заниматься одни и те же по идейному наполнению сторонники польского прометеизма, объединенные в мощнейшую сеть и вынашивающие планы воссоздания Речи Посполитой на обломках России, при этом глубоко внутренне нацистиские, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По словам куратора всего этого «союза», польского спецслужбиста по фамилии Хорошкевич, это было ни что иное, как спецсеть абсолютно агентурного типа, отметил политолог. При этом, аналогов этой сети по масштабу и эффективности в 20-е и 30-е годы прошлого столетия не было. Рядом с этой сетью был создан Восточный институт, который прямо курировался польской разведкой Второй экспозитурой и лично Хорошкевичем. Там же начинает работать востоковедческий кружок молодежи. Постепенно из всего этого выплывает фигура Ежи Гедройца, который в течение 70 лет задавал константы польской ягеллоновской политики, которая, модифицируясь на словах, однозначно носила экспансионистский характер.
После этого началась новая история борьбы иммигрантских правительств против социалистической Польши. И вся эта история раскручивалась лишь одним способом. Польша была освобождена от Гитлера советскими войсками, а разговоры про армию Крайову — это мелочи. Фактически же, освобождаемая Советским Союзом Польша, была залита кровью советского солдата. И если бы не это и лично Иосиф Сталин, никогда бы Польша ничего не получила в плане территорий и государства.
И все эти прометеисты принимали непосредственное участие в нацизме, в том числе и гитлеровском. В том числе, через польскую организацию «Цепеллин» или «спецгруппу Винета». Все это, как и желание уничтожить Россию осталось неизменным и по сей день.