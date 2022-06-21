Москва, , 05:43 — REGNUM Развалом и СССР, и современной России занимались и продолжают заниматься одни и те же по идейному наполнению сторонники польского прометеизма, объединенные в мощнейшую сеть и вынашивающие планы воссоздания Речи Посполитой на обломках России, при этом глубоко внутренне нацистиские, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считается специалистами по разведке, что самую мощную сеть по развалу России, потом СССР создали, конечно, прометеевцы. И что эта сеть была абсолютно актуальной, точной, конкретной, и работавшей практически, а не вообще. Союз порабощенных народов. В 1928 году это были такие народы: Азербайджана, Дона, Карелии, Грузии, Идель-Урала, Ингрии, Коми, Кубани, Северного Кавказа, Туркестана, Украины», — заявил Кургинян.

По словам куратора всего этого «союза», польского спецслужбиста по фамилии Хорошкевич, это было ни что иное, как спецсеть абсолютно агентурного типа, отметил политолог. При этом, аналогов этой сети по масштабу и эффективности в 20-е и 30-е годы прошлого столетия не было. Рядом с этой сетью был создан Восточный институт, который прямо курировался польской разведкой Второй экспозитурой и лично Хорошкевичем. Там же начинает работать востоковедческий кружок молодежи. Постепенно из всего этого выплывает фигура Ежи Гедройца, который в течение 70 лет задавал константы польской ягеллоновской политики, которая, модифицируясь на словах, однозначно носила экспансионистский характер.

«Сам же Гедройц всегда кокетничал, что он не нацист, что он там умеренный националист, но все, с кем она работал, стремительно скатывались в сторону гитлеровского нацизма, а потом, после того как Гитлер полностью ликвидировал Польшу и подмял ее под себя, большая часть прометеизма ушла не к британской разведке, что было бы логично, а к немецкой. И только после разгрома Германии две части этого прометеизма соединилась в Британии», — продолжил политолог.

После этого началась новая история борьбы иммигрантских правительств против социалистической Польши. И вся эта история раскручивалась лишь одним способом. Польша была освобождена от Гитлера советскими войсками, а разговоры про армию Крайову — это мелочи. Фактически же, освобождаемая Советским Союзом Польша, была залита кровью советского солдата. И если бы не это и лично Иосиф Сталин, никогда бы Польша ничего не получила в плане территорий и государства.

«Но все внутри было пронизано русофобией и стремлением вернуться в Речь Посполитую, и, вернувшись туда, вновь начать уничтожать Россию в любой ипостаси — советской, постсоветской, любой. Это и было осуществлено, Польша вернулась к антисоветскому существованию, и это была третья Речь Посполитая. И эта третья Речь Посполитая взяла на вооружение полностью ту доктрину прометеизма и междуморья, которая разрабатывалась последние десятилетия XX века именно Гедройца», — продолжил Кургинян.

И все эти прометеисты принимали непосредственное участие в нацизме, в том числе и гитлеровском. В том числе, через польскую организацию «Цепеллин» или «спецгруппу Винета». Все это, как и желание уничтожить Россию осталось неизменным и по сей день.