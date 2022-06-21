Тбилиси, 21 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Тбилиси на проспекте Руставели прошёл массовый митинг грузинской оппозиции, сообщает 20 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Акция под названием «Домой, в Европу» стартовала перед зданием парламента. Присутствующие прослушали гимны Грузии и ЕС. Представители гражданского общества выступили перед людьми с речами. Известно, что к протестующим обратились депутаты Европарламента: Раса Юкневичене, Маркета Грегорова, Андрюс Кубилюс, Анна Фотыга, а также литовский депутат Жигимантас Павилионис.

«Я уже много лет знаю, что грузинское общество, грузинский народ — самые проевропейские в мире, которые поддерживает существование, функционирование и членство в ЕС. Соответственно, после многочисленных усилий грузинского правительства мы поддерживаем эту оценку Европейской комиссии. Очень важно осуществить мечту грузинского народа, особенно на фоне большой угрозы, создаваемой агрессивной позицией Российской Федерации по отношению к Украине с полномасштабным вторжением в эту страну. Многие грузины поддерживают Украину, как и мы, члены Европейского союза», — сказала известная своей русофобией депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга.

Затем протестующие двинулись маршем на площадь Европы. Кроме столицы, митинги прошли в Зугдиди, Батуми и Кутаиси.