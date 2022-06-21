Париж, , 05:40 — REGNUM Германия, Италия и Франция выступают за мирное урегулирование ситуации вокруг Украины даже и ценой территориальных уступок со стороны Киева. Об этом заявил французский политик Николя Бавере газете Le Figaro.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Объявление о статусе «немедленного кандидата» в члены ЕС для Киева, как и о предоставлении военной помощи не может скрыть растущие разногласия внутри демократий относительно целей конфликта», — отметил он.

Эксперт добавил, что внутри Евросоюза часть стран выступают за продолжение санкционного давления на Москву, а другая часть — за мирное урегулирование ситуации вокруг Украины. При этом за первый сценарий выступают страны Восточной Европы и Великобритания, однако Франция, Германия и Италия предпочитают второй сценарий. Бавере отметил, что Соединенные Штаты занимают промежуточную позицию.