Якутск, 21 июня 2022, 05:32 — REGNUM В Якутии в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления обратились 14 человек, в том числе 13 детей, прокуратура начала проверку. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
По информации ведомства, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
Как сообщало ИА REGNUM, в Верхней Салде Свердловской области организована проверка по факту госпитализации подростков, отравившихся неустановленным веществом. Находившийся с ними 19-летний молодой человек скончался в больнице.
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