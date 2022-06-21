Якутск, 21 июня, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Якутии в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления обратились 14 человек, в том числе 13 детей, прокуратура начала проверку. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

пресс-служба прокуратуры Якутии «По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратились 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних».

По информации ведомства, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхней Салде Свердловской области организована проверка по факту госпитализации подростков, отравившихся неустановленным веществом. Находившийся с ними 19-летний молодой человек скончался в больнице.