Херсон, Украина, , 05:31 — REGNUM Вещание российского телевидения было налажено на всей территории Херсонской области. Об этом 21 июня сообщили в Минобороны России.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Специалистами из российских подразделений связи была подключена и настроена на вещание российских телеканалов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области. После перенастройки спутниковых антенн на спутники телевещания России, вещательной сетью был охвачен весь регион. Теперь около миллиона жителей смогут с 21 июня смотреть федеральные российские телеканалы.

Всего жителям Херсонской области стали доступны 24 российских телеканала, их можно смотреть совершенно бесплатно.

По данным Министерства обороны России, вещание российских телевизионных каналов впервые было возобновлено в Херсоне и на небольшой части региона около двух месяцев назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении в Херсоне работы интернета и мобильной связи.

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