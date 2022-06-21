Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2022, 05:30 — ИА Регнум. На Камчатке почти в два раза упали цены на сахар и на 22% на куриные яйца, об этом в ходе оперативного совещания под председательством губернатора края Владимира Солодова сообщила заместитель председателя правительства региона Юлия Морозова.

Pallbo Сахар

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По заверениям властей, во всех районах края есть стабильный запас продуктов питания, а рост цен отсутствует уже несколько недель. Снизилась оптовая стоимость на некоторые позиции, но население этого пока не ощутило, так как в рознице реализуются ещё старые партии.

«Сахар идёт потихоньку вниз, особенно это видно на оптовых закупках. Если сравнивать цены сейчас и в феврале, то цена на сахар снизилась почти в два раза на опте. Цены на яйцо снизились на 22% — это уже достижение нашей птицефабрики», — пояснила Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор управляющей компании «Кубанские теплицы» Олег Ветров на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве тепличного хозяйства для круглогодичного выращивания томатов и огурцов на территории города Топки.