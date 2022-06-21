Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Забастовка, длившаяся два месяца на заводе по розливу минеральной воды «Боржоми», завершилась, сообщает 20 июня грузинский телеканал «Рустави 2».

Боржоми Matsievsky

Результатом стала состоявшаяся сегодня встреча между администрацией и сотрудниками. Бастующие акцентируют внимание на взаимных уступках и достигнутом соглашении и говорят, что руководство фабрики отказалось восстановить только двух сотрудников, но оба они остаются представителями профсоюза и у них будет офис на территории фабрики.

Что касается задолженности по заработной плате, то за апрель она будет возмещена завтра, а 10 пунктов соглашения будут выполняться постепенно.

По словам участников забастовки, иск будет отозван из суда, как только достигнутое соглашение будет задокументировано.

Напомним, что из-за введенных против собственника «Боржоми» российской компании «Альфа Групп» западных санкций экономическое положение завода резко ухудшилось.