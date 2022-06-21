Село Верхневилюйск, Якутия, , 05:22 — REGNUM В больницу Верхневилюйского района Якутии с симптомами отравления обратились 13 детей и один взрослый. Им оказывают помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Отравление Unece.org

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Состояние несовершеннолетних оценивают как удовлетворительное. Причину отравления не называют. Проводится проверка.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Верхневилюйском районе начался главный Ысыах Якутии. Его проведение запланировано на два дня — 20 и 21 июня.