Красногорск, , 05:16 — REGNUM Массовая драка со стрельбой между рабочими-мигрантами произошла в подмосковном населённом пункте Путилково. Об этом 21 июня сообщил источник из местной полиции. Видеозапись инцидента была выложена очевидцами в социальных сетях.

Драка

Уточняется, что конфликт между рабочими-мигрантами произошёл из-за того, что они не могли прийти к согласию по вопросу о том, какой из групп предстоит делать ремонт на одном из объектов. Словесная перепалка перешла в стычки, а затем и в стрельбу, рабочие бросали в друг друга палки, камни и бутылки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики, их вызвали очевидцы массовой драки. Однако к прибытию спецслужб мигранты успели скрыться с места происшествия. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярске спецназу пришлось вмешаться для пресечения массовой драки среди работников местного рынка.

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