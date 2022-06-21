Сантьяго, , 05:15 — REGNUM В Чили о начале общенациональной забастовки 20 июня объявили рабочие государственной медной корпорации Codelco. Об этом со ссылкой на президента национальной Федерации рабочих медной промышленности Амадора Пантоху сообщает агентство Reuters.

В медеплавильном цехе во время разлива металла Алексей Колчин © ИА REGNUM

Амадора Пантоху «Мы собираемся начать в среду (22 июня), с первой смены».

Профсоюз принял решение о забастовке из-за намерения правительства и компании закрыть проблемный медеплавильный завод.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 21 июня стартует самая масштабная с 1989 года трёхдневная забастовка работников железных дорог, организованная морским и транспортным профсоюзом RMT, затрагивающая жизнедеятельность миллионов граждан страны.

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