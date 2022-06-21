Вашингтон, 21 июня, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с избранным в Колумбии президентом Густаво Петро и обсудил с ним экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Боготой. Об этом сообщила пресс-служба американского госдепартамента.

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Сообщается, что Блинкен поздравил Петро с избранием на пост главы государства. Также он пообещал укреплять экономическое сотрудничество между странами и обсудил борьбу с климатическими изменениями. Кроме того, обсуждалась и тема борьбы с наркотрафиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов работать с социалистом Густаво Петро, победившим на выборах президента Колумбии. Он добавил, что США признают результаты выборов и считают их справедливыми.