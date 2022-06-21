Тюмень, 21 июня, 2022, 05:08 — ИА Регнум. В Тюменскую область назначен новый начальник таможни Владимир Зябко. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Начальник Тюменской таможни Владимир Зябко

Владимир Зябко работает в таможенных органах более 20 лет. Начинал службу в оперативно-розыскном отделе Нижневартовской таможни.

До назначения руководителем Тюменской таможни занимал должность первого заместителя начальника Уральской электронной таможни.