Южно-Сахалинск, 21 июня, 2022, 05:07 — ИА Регнум. На Сахалине из-за утраты доверия была уволена вице-мэр Тымовского городского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в областной прокуратуре.

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Надзорное ведомство выявило, что женщина с 2019 года получала доплаты за преподавательскую деятельность в подконтрольных ей образовательных организациях. Работодателя об этом она не уведомила.

Ранее чиновница получила выговор за предоставление неполных и недостоверных сведений о своем имуществе.

После прокурорского представления и. о. мэра Тымовского городского округа уволил чиновницу в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Камчатского края произошли кадровые перестановки. Кресло министра строительства и жилищной политики региона покинул Андрей Дегодьев. Исполнять его обязанности назначен Артём Фирстов, ранее возглавлявший УК ТОР «Камчатка».