Москва, , 04:59 — REGNUM Продолжать прививаться против коронавируса необходимо, так как даже у людей с антителами не всегда есть нужный уровень нейтрализующих антител. Такое заявление сделал 20 июня глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

По мнению специалиста, людям обязательно нужно прививаться от коронавируса, так как уровень вируснейтрализующих антител, защищающих организм от инфекции, может быть ниже нужного для защиты организма.

Гинцбург пояснил, что сейчас продолжаются исследования в том числе новой вакцины от коронавируса, которая будет давать защиту от нескольких штаммов SARS-CoV-2 сразу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург оценил возможность искусственного создания вируса, подобного SARS-CoV-2.

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