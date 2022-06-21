Тюмень, 21 июня, 2022, 04:48 — ИА Регнум. В Тюменской области перевыполнен план обработки территорий от клещей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

JerzyGorecki Клещи

Специальным раствором было обработано 6519 га при плане в 6500 га. Акарицидную обработку провели в местах массового отдыха тюменцев, на территориях детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, а также кладбищ.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки в регионе поставили более 76 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские садоводческие и огороднические товарищества могут получить субсидии на возмещение затрат на противоклещевую обработку территорий.