Южно-Сахалинск, , 04:46 — REGNUM В школе Северо-Курильска в столовой сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в областной прокуратуре.

Школьная столовая Липецкаяобласть.рф

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Специалисты обнаружили нарушения законодательства в использовании кухонной посуды, также в столовой отсутствовали приборы учета температуры и влажности воздуха, суточных проб, дезинфицирующих средств. Помимо этого были найдены просроченные продукты питания.

Сообщается, что все нарушения были незамедлительно устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По заведённым прокуратурой административным делам к ответственности также были привлечены должностные лица школы.

Как сообщало ИА REGNUM, добавить в школьное меню омлет, пасту болоньезе, фаршированные куриные ножки просят ученики образовательных учреждений Волгограда. Разработанные при участии школьников блюда включат в столовые уже в следующем учебном году.