Брюссель, , 04:38 — REGNUM Страны Евросоюза призвала не возвращаться к «грязным» источникам энергии глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Соответсвующее заявление фон дер Ляйен сделала 20 июня в интервью Financial Times.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении», — отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен призвала государства инвестировать в возобновляемые источники энергии, поскольку это хорошо для климата, а также для энергобезопасности и независимости. По словам главы Еврокомиссии, НС предпринимает серьёзные экстренные шаги для предотвращения возможных последствий снижения поставок российских энергоносителей. Эти меры включают энергосбережение и создание списка по приоритетному газоснабжению предприятий.

На фоне энергокризиса, возникшего в связи со снижением поставок энергоносителей из России на фоне антироссийских санкций, ФРГ и Австрия объявили о расконсервировании угольных ТЭЦ, работа которых была остановлена ранее. Нидерланды также объявили о снятии ограничений на работу таких ТЭЦ в период с 2022 по 2024 года, чтобы понизить риск дефицита газа в стране.

По данным Financial Times, примеру Германии и Австрии могут последовать Италия и ряд других европейских стран, которые готовы запустить свои угольные электростанции на фоне резкого снижения поставок газа из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд стран Европы на фоне аномальной жары начал использовать газ в подземных хранилищах, предназначенный для зимы.

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