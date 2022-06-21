Вашингтон, , 04:26 — REGNUM В Персидском заливе три военных катера иранского Корпуса стражей исламской революции 20 июня сблизились на опасное расстояние с кораблями ВМС США USS Sirocco и USNS Choctaw County. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает газета The Washington Post.

Морские части Корпуса стражей исламской революции Ирана sayyed shahab-o- din

По версии источников, военные корабли США находились в международных водах, когда три иранских катера на «опасно высокой» скорости промчались вплотную к патрульному кораблю Sirocco и отклонились от опасного курса только после подачи американским кораблём звукового предупреждающего сигнала. В ходе инцидента, продолжавшегося около часа, иранские катера также приближались к быстроходному транспортному кораблю Choctaw County на расстояние порядка 46 метров.

По заявлению официального представителя Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США полковника Джозефа Бучино, действия иранских военных «не соответствовали международным стандартам профессионального и безопасного поведения на море», и могли привести к столкновениям и другим опасным просчётам.

Джозеф Бучино «Силы СЕНТКОМ будут продолжать летать, плавать и осуществлять свою деятельность в любой точке зоны своей ответственности, где это позволяет международное право, способствуя при этом региональной стабильности».

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