Нью-Йорк, США, 21 июня, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН решительно осуждает нападение на миротворческую миссию организации в Мали, а также нападения на мирных жителей в районе Банкасс, в которых погибли десятки гражданских лиц. Об этом говорится в официальном заявлении совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Совбез ООН также призвал переходное правительство Мали тщательно расследовать случаи убийства миротворцев и мирных жителей, а также наказать виновных. Отмечается, что нападения на сотрудников миротворческой миссии могут расцениваться как военные преступления. Также это может стать основанием для введения санкций со стороны Совета Безопасности организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа вооруженных боевиков напала на населенные пункты в коммуне Банкасс в Мали. В результате нападения погибли не менее 132 мирных жителей.