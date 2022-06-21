Пекин, , 04:17 — REGNUM Около 220 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Об этом 20 июня сообщило агентство «Синьхуа».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В ряде районов провинции произошли оползни, подтопления, были повреждены дома и дорожное полотно. В городе Йоуян уезда Сяньйоу было зафиксировано максимальное количество осадков за час — 78,6 мм. Для сравнения, в Москве месячная норма осадков для июня составляет 78 мм.

В провинцию Фуцзянь были направлены 878 спасателей из числа пожарно-спасательных и лесопожарных бригад. Информация о возможных пострадавших в результате удара стизии уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юге Китая произошли крупные наводнения в бассейне реки Чжуцзян из-за проливных дождей.

Читайте ранее в этом сюжете: Серьезные наводнения произошли в бассейне реки Чжуцзян на юге Китая