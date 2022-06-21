На востоке Китая из-за наводнений были эвакуированы почти 220 тысяч человек
Пекин, 21 июня, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Около 220 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Об этом 20 июня сообщило агентство «Синьхуа».
В ряде районов провинции произошли оползни, подтопления, были повреждены дома и дорожное полотно. В городе Йоуян уезда Сяньйоу было зафиксировано максимальное количество осадков за час — 78,6 мм. Для сравнения, в Москве месячная норма осадков для июня составляет 78 мм.
В провинцию Фуцзянь были направлены 878 спасателей из числа пожарно-спасательных и лесопожарных бригад. Информация о возможных пострадавших в результате удара стихии уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юге Китая произошли крупные наводнения в бассейне реки Чжуцзян из-за проливных дождей.