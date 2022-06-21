Северодонецк, ЛНР, 21 июня, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Около 30 мирных жителей, удерживаемых на территории химпредприятия «Азот» в Северодонецке выпустили боевики националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 июня сообщает ТАСС.

Igor606 Химический комбинат «Азот». Северодонецк

Согласно данным, полученным из источника, близкого к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), националисты из «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), удерживавшие мирных жителей на предприятии «Азот», выпустили часть из них. Всех освобождённых людей посадили в автобус и увезли.

Официального подтверждения информации от властей ЛНР на данный момент не поступало.

По данным помощника главы МИД ЛНР Виталия Киселёва в Северодонецке украинские боевики удерживают около 1,2 тыс. мирных жителей в качестве заложников на территории завода «Азот» в Северодонецке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил факт сдачи членов украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе со своими офицерами в ходе освобождения села Метёлкино под Северодонецком.