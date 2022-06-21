Багдад, , 03:52 — REGNUM Ирак столкнулся с новой волной роста заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы зафиксировали значительный прирост зараженных за последние несколько дней, а также рост числа госпитализаций. Это свидетельствует о том, что Ирак столкнулся с новой волной пандемии», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что за минувшие сутки в республике выявили 515 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Ираке подтвердили 2 332 692 случая инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране скончались 25 229 человек.