Багдад, 21 июня, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Ирак столкнулся с новой волной роста заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

«Мы зафиксировали значительный прирост зараженных за последние несколько дней, а также рост числа госпитализаций. Это свидетельствует о том, что Ирак столкнулся с новой волной пандемии», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что за минувшие сутки в республике выявили 515 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Ираке подтвердили 2 332 692 случая инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране скончались 25 229 человек.