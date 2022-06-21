Пекин, , 03:50 — REGNUM С 2021 года было задержано более 9 600 подозреваемых в более чем 5200 случаях незаконной или разрушительной добычи полезных ископаемых, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Добыча песка Костромская областная дума

Министерство общественной безопасности КНР также раскрыло 10 типичных случаев подобного рода деятельности на месторождениях, включая незаконную добычу угля, песка и редкоземельных элементов.

По данным министерства, полиция будет тесно сотрудничать с другими ведомствами и продолжать усиливать борьбу с подобными правонарушениями, чтобы решительно обеспечить безопасность минеральных ресурсов и экологическую среду.