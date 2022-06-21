Человек сильнее влияет на растительность Тибетского нагорья, чем потепление
Лхаса, Китай, 21 июня, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что антропогенная деятельность оказывает гораздо более сильное давление на растительность на Тибетского нагорья, чем изменение климата, сообщает агентство Синьхуа.
Предыдущие исследования показали, что изменчивость климата, а не чрезмерный выпас скота, является основной причиной крупномасштабных изменений растительного покрова нагорья. Однако остается неясным, каким образом деятельность человека, такая как выпас скота, регулирует динамику растительности в условиях изменения климата.
Исследовательская группа под руководством сотрудника Северо-Западного института экологии и ресурсов при Академии наук Китая Вэй Яньцяна использовала Нормализованный разностный вегетационный индекс AVHRR/GIMMS (NDVI) в качестве показателя для анализа пространственно-временного состояния роста растительности на плато в период с 1981 по 2015 год.
Они также изучили двойное воздействие изменения климата и деятельности человека путем корреляционного анализа данных с 87 метеорологических станций и экономических статистических данных плато, согласно исследованию, опубликованному в журнале Earth’s Future.
Они обнаружили, что растительность в высокогорных центральных и юго-западных районах улучшается из-за тенденций к теплому влажному климату. Глобальное потепление привело к повышению температуры на больших высотах, что привело к расширению площадей растительности.
Результаты также показали, что деградированные районы были в основном ограничены северо-восточными и восточными горными районами с плотным населением и большим количеством домашнего скота. По сравнению с умеренными изменениями климатических тенденций, деятельность человека, такая как длительный выпас скота в низкогорных долинах, оказывает большее давление на растительность в этих районах.
Исследование показало, что антропогенное давление гораздо более интенсивно, чем воздействие изменения климата, и имеет решающее значение для сохранения и устойчивого управления растительностью нагорья.