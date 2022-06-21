Вашингтон, 21 июня 2022, 03:36 — REGNUM Нобелевскую медаль, принадлежащую российскому журналисту, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову продали на аукционе в США за $103,5 млн. Об этом 20 июня сообщили организаторы торгов Heritage Auction.
Трансляция торгов на аукционе велась на сайте аукционного дома из медиацентра New York Times на Манхэттене. Стартовая цена лота составила $550 тысяч, она очень быстро поднялась выше отметки в несколько миллионов долларов.
Муратов перед началом торгов ещё раз подтвердил своё согласие на продажу награды. По словам журналиста, все деньги, вырученные от продажи медали, он намерен направить в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. По словам Муратова, организация направит деньги всем странам, всем странам, где есть украинские дети-беженцы.
Муратов назвал свою инициативу флешмобом, и выразил надежду, что его поддержат люди по всему миру.
«Мы хотим, чтобы был флешмоб борьбы с несправедливостью, чтобы люди выставляли на торги свои реликвии, чтобы помочь другим», — пояснил Муратов.
Напомним, Нобелевскую премию мира журналист Муратов получил совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса в 2021 году.