Пекин, 21 июня, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Выплата работодателем медицинской страховки работникам микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в соответствующих регионах по всему Китаю будет отложена поэтапно, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ожидается, что в течение трех месяцев Китая в рамках новой политики отсрочит суммарно выплаты для предприятий на сумму около 150 млрд юаней (около $22,4 млн) для оказания помощи ММСП и стабилизации занятости, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Национального управления безопасности здравоохранения КНР Чэнь Цзиньфу.

По словам Ченя, право на участие в программе отсрочки выплат основано на доступности средств медицинского страхования в населенных пунктах, находящихся под единым национальным управлением.