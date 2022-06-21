Пекин, , 03:33 — REGNUM Бывший высокопоставленный партийный чиновник в восточнокитайской провинции Цзянсу Ван Ликэ предстал перед судом Народным судом промежуточной инстанции города Чанчунь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая 17 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший член Постоянного комитета провинциального комитета Коммунистической партии Китая Цзянсу и глава комиссии по политическим и правовым вопросам провинциального комитета партии, был обвинен в получении и предложении взяток, укрывательстве и попустительстве мафиозным организациям и подделке документов, удостоверяющих личность.

По данным прокуратуры, он воспользовался своими различными прежними должностями, чтобы лоббировать интересых третьих лиц в ведении бизнеса, обеспечении займов, судебных разбирательствах и других вопросах, в обмен на которые он незаконно принял денег и подарков на сумму 440 млн юаней (около $65,65 млн).

По данным прокуратуры, Ван также предлагал взятки на сумму более 97,31 млн юаней другим людям, в том числе бывшему замминистру общественной безопасности КНР Сунь Лицзюню. Обвинители, обвиняемый и его адвокаты подвергли перекрестному допросу доказательства и дали свои соответствующие показания. В своем последнем заявлении Ван признал себя виновным и выразил раскаяние. Приговор будет объявлен в надлежащее время.