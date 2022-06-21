Пекин, 21 июня, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Китайские и американские ученые обнаружили, что разливы нефти в Мировом океане, вызванные деятельностью человека, существенно недооцениваются, причем более 90% выбросов являются «антропогенными», сообщает агентство Синьхуа.

kris krüg Нефтяное пятно

В исследовании, опубликованном в журнале Science, описаны масштабы, частота и вероятные источники хронического загрязнения морской среды нефтью. Ученые из Нанкинского университета, Университета Южной Флориды и Университета штата Флорида проанализировали более полумиллиона снимков «Sentinel-1», предоставленных Европейским космическим агентством в период с 2014 по 2019 год.

Они обнаружили, что доля антропогенных выбросов составила 94% от общего количества загрязнений, что намного больше, чем предыдущая оценка в 54% с 1990 по 1999 год. Другие источники нефтяных пятен включают естественные утечки из резервуаров углеводородов на морском дне. Кроме того, ранее сообщалось о количестве протекающих платформ, поскольку, согласно исследованию, хронические нефтяные пятна связаны со 137 нефтяными платформами.

Хроническое загрязнение нефтью ставит под угрозу планктонные формы жизни в океанах, которые необходимы для разнообразия и здоровья океана. Исследование показало, что нефтяные пятна были в основном распределены вдоль побережья, причем около 90% из них находились в пределах 160 километров от береговой линии. По словам исследователей, полученные результаты могут послужить научной основой для достижения целей устойчивого развития, поставленных Организацией Объединенных Наций.