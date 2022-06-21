Пекин, , 03:26 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному международной исследовательской фирмой Kantar, китайские бренды набрали силу, несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В общей сложности 14 китайских брендов вошли в рейтинг BrandZ Top 100 самых ценных мировых брендов 2022 года, на долю которого приходится почти 10% от общей стоимости брендов в рейтинге. Tencent и Alibaba заняли пятое и девятое места по стоимости брендов соответственно. Китайское видео-приложение для смартфонов Kuaishou впервые вошло в список с рыночной стоимостью $26,5 млрд.

На фоне затянувшейся пандемии все больше и больше китайских брендов переходят на цифровизацию ускоренными темпами, быстрее, чем европейские и американские предприятия, сообщила на пресс-брифинге глобальный председатель Kantar BrandZ Дорин Ван.

Отметив важность укрепления брендов, Ван объяснила, что сильные бренды не только вносят свой вклад в рынок капитала, но и обладают более высокой скоростью восстановления и более сильной способностью противостоять негативному воздействию пандемии и экономической неопределенности.

На следующем этапе китайским брендам необходимо будет распространить свое влияние на все страны земного шара. Китайские бренды одежды, такие как Anta и Li Ning, не хуже Nike и Adidas на китайском рынке, но для таких брендов важно укреплять позиции в каждой стране, а не только в Китае, сказала Ван.