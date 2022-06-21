Вашингтон, 21 июня, 2022, 03:25 — ИА Регнум. На Украине 15 мая погиб прибывший воевать за нацистский киевский режим наёмник из США, ветеран американской армии Стивен Забельски. Об этом со ссылкой на некролог в издании родного города погибшего 20 июня сообщает газета The Washington Post.

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

Издание отмечает, что сообщение членов семьи 52-летнего «солдата удачи» о его гибели подтвердили в Госдепартаменте. Из чего следует, что Забельски является как минимум вторым гражданином США, погибшим на Украине во время проведения Россией военной спецоперации.

В материале журнала Rolling Stone отмечается, что ветеран сухопутных войск США, предположительно, подорвался на мине.

Rolling Stone «Забельски — пятый западный иностранец, погибший в бою».

Напомним, в апреле на Украине погиб американский наёмник Уилли Джозеф Кэнсел, который служил в частной военной компании (ЧВК).

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США проверяет подлинность фотографии, на которой, предположительно, запечатлены два американских гражданина, попавшие в плен к российским войскам на Украине.

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