Луанда, , 03:23 — REGNUM Авиакомпании TAAG Angola Airlines и China Lucky Aviation (CLCA) подписали соглашение, которое позволило открыть маршрут Чанша — Луанда — Сан-Паулу (Китай — Ангола — Бразилия) для перевозки грузов, сообщает агентство Синьхуа.

Ангола David Stanley

Ожидается, что годовой оборот в рамках соглашения составит $200 млн. Выступая на церемонии подписания, генеральный директор TAAG Эдуардо Файрен заявил, что ангольские рейсы будут обеспечиваться самолетами Boeing 777-200 ER.

Он также добавил, что на данный момент будет выполняться два рейса в неделю с различными видами грузов, от одежды до материально-технических материалов, что, по оценкам, составляет около 200 или 300 тонн в неделю. Angolan airlines планирует добавить к своим маршрутам другие китайские города, такие как Гонконг, Чэнду, Гуанчжоу, Шанхай и Пекин.

Представитель China Lucky Aviation в Анголе Тунси Ли, в свою очередь, заявил, что подписанное соглашение создаст 200 прямых рабочих мест в аэропортах Анголы, подчеркнув, что партнерство между Lucky Aviation и TAAG является примером успешного экономического сотрудничества, сближающего сектор коммерческой авиации между двумя странами. Основанная в 1938 году, TAAG в настоящее время выполняет 14 внутренних и 12 международных рейсов для перевозки пассажиров и грузов.