Ивано-Франковск, Украина, , 03:18 — REGNUM Памятник советскому солдату снесли в Ивано-Франковской области на Украине. Об этом 20 июня сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Речь идёт о монументе, который был установлен в селе Верхний Ясенов. Его демонтаж подтвердил активист украинского движения «Декоммунизация» Вадим Поздняков, который написал о событии на своих страницах в социальных сетях.

Поздняков подтвердил и снос памятника советскому солдату в соседнем селе

Напомним, Верховная рада Украины в мае приняла закон о выходе страны из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Документ регулировал вопросы содержания и обустройства воинских захоронений и воинских памятников, а также обеспечение освещения фактов о бессмертном подвиге народов в Великой Отечественной войне.

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