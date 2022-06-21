Токио, 21 июня, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Два патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своими, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Сообщается, что японские корабли потребовали Китай покинуть зону спорных островов. При этом это уже 12-й раз, когда патрульные корабли Китая подходят к островам. Других подробностей инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские корабли заходили в зону островов Дяоюйдао 2 июня. При этом по итогам Второй мировой войны острова Дяоюйдао захватили Соединенные Штаты и в 1972 году передали Японии. Тем не менее Китай острова считает своими.