Пекин, , 03:13 — REGNUM В ходе испытаний на людях было показано, что разработанная в Китае мРНК-вакцина против COVID-19 в качестве третьей бустерной дозы безопасна и способна вызывать иммунный ответ против «Омикрона», сообщает агентство Синьхуаж.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

AWcorna, ранее известная как ARCoV, которая кодирует рецепторсвязывающий домен спайкового белка SARS-CoV-2, в настоящее время тестируется на заключительной третьей стадии многоцентровых испытаний.

В рандомизированном клиническом исследовании ученые из Академии военно-медицинских наук Китая, Института респираторного здоровья Гуанчжоу и компании Walvax Biotechnology Co., Ltd. приняли участие 300 взрослых, которые получили двухдозную инактивированную вакцинацию.

Согласно статье, опубликованной онлайн на этой неделе в журнале Cell Research, все участники были случайным образом распределены либо в группу бустерной вакцины с AWcorna, либо в группу бустерной вакцины с инактивированной вакциной, а нейтрализация и титры антител в их организме оценивались до бустерной вакцины, через 14 и 28 дней после бустерной вакцинации.

По словам исследователей, бустер AWcorna индуцировал 66-кратное увеличение против SARS-CoV-2 дикого типа, а титры нейтрализующих антител более чем в три раза выше, чем в группе инактивированной вакцины.

Хотя титры нейтрализующих антител против «Омикрона» показали значительное снижение по сравнению с титрами против дикого типа в обеих группах, они сохранялись на уровне 28,1 через 28 дней после бустера AWcorna, что в четыре раза выше, чем в группе инактивированной вакцины, где было зарегистрировано только 6,4.

По словам исследователей, клинические результаты демонстрируют, что гетерологичный бустер с помощью мРНК-вакцины может индуцировать более высокие антитела против вируса COVID-19, чем гомологичный бустер. Кроме того, в группе бустеров AWcorna не было зарегистрировано никаких серьезных побочных эффектов.

Исследователи заявили, что эффективность этого усилителя вакцины в предотвращении заражения COVID-19 еще предстоит определить, но его мощная индукция антител поддерживает экстренное использование в качестве гетерологичного усилителя в Китае. По словам исследователей, продолжающиеся международные испытания третьей фазы с участием 28 000 участников позволят получить больше информации о профиле безопасности AWcorna.