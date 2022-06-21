Пекин, 21 июня 2022, 03:13 — REGNUM В ходе испытаний на людях было показано, что разработанная в Китае мРНК-вакцина против COVID-19 в качестве третьей бустерной дозы безопасна и способна вызывать иммунный ответ против «Омикрона», сообщает агентство Синьхуаж.

Вакцина от коронавируса. Китай
Вакцина от коронавируса. Китай
Marco Verch

AWcorna, ранее известная как ARCoV, которая кодирует рецепторсвязывающий домен спайкового белка SARS-CoV-2, в настоящее время тестируется на заключительной третьей стадии многоцентровых испытаний.

В рандомизированном клиническом исследовании ученые из Академии военно-медицинских наук Китая, Института респираторного здоровья Гуанчжоу и компании Walvax Biotechnology Co., Ltd. приняли участие 300 взрослых, которые получили двухдозную инактивированную вакцинацию.

Согласно статье, опубликованной онлайн на этой неделе в журнале Cell Research, все участники были случайным образом распределены либо в группу бустерной вакцины с AWcorna, либо в группу бустерной вакцины с инактивированной вакциной, а нейтрализация и титры антител в их организме оценивались до бустерной вакцины, через 14 и 28 дней после бустерной вакцинации.

По словам исследователей, бустер AWcorna индуцировал 66-кратное увеличение против SARS-CoV-2 дикого типа, а титры нейтрализующих антител более чем в три раза выше, чем в группе инактивированной вакцины.

Хотя титры нейтрализующих антител против «Омикрона» показали значительное снижение по сравнению с титрами против дикого типа в обеих группах, они сохранялись на уровне 28,1 через 28 дней после бустера AWcorna, что в четыре раза выше, чем в группе инактивированной вакцины, где было зарегистрировано только 6,4.

По словам исследователей, клинические результаты демонстрируют, что гетерологичный бустер с помощью мРНК-вакцины может индуцировать более высокие антитела против вируса COVID-19, чем гомологичный бустер. Кроме того, в группе бустеров AWcorna не было зарегистрировано никаких серьезных побочных эффектов.

Исследователи заявили, что эффективность этого усилителя вакцины в предотвращении заражения COVID-19 еще предстоит определить, но его мощная индукция антител поддерживает экстренное использование в качестве гетерологичного усилителя в Китае. По словам исследователей, продолжающиеся международные испытания третьей фазы с участием 28 000 участников позволят получить больше информации о профиле безопасности AWcorna.