Пекин, , 03:09 — REGNUM Проект пересмотра Закона о защите прав и интересов женщин, который предусматривает жесткие меры по борьбе с торговлей женщинами, привлек широкое общественное внимание в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Борьба продолжается Цитата из х/ф «Китаянка». Реж. Жан-Люк Годар. 1967. Франция

Более 300 000 комментариев было подано более чем 80 000 человек с тех пор, как проект был размещен в Интернете для общественного мнения после второго чтения национальными законодателями в апреле, сообщил представитель Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ян Хэцин.

Пересмотренный проект прошел первое чтение в декабре. В проекте предлагается «обязательный механизм отчетности и проверки» для быстрого выявления и пресечения преступлений против женщин и включает правила для усиления защиты права трудящихся женщин на отдых, отпуск и продвижение по службе во время беременности и родов.

Отделы регистрации браков, местные органы власти, комитеты общин и сельских жителей и их сотрудники должны сообщать в полицию, если они подозревают, что женщины становятся жертвами торговли людьми или похищения, говорится в проекте.

Во многих комментариях содержался призыв к принятию мер по дальнейшему совершенствованию соответствующих нормативных актов, повышению практической осуществимости закона и уточнению соответствующих обязательств онлайн-платформ для лучшей защиты прав и интересов женщин в киберпространстве. Ян сказал, что комиссия внимательно изучит замечания и продолжит пересмотр и совершенствование законопроекта.