Пекин, 21 июня, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Розничные продажи в Китае падали более медленными темпами в мае, поскольку внутренний спрос постепенно улучшался, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Розничные продажи потребительских товаров в стране, основной показатель роста потребления, в мае снизились на 6,7% по сравнению с прошлым годом до 3,35 трлн юаней (около $496,16 млрд), сообщило в среду Национальное бюро статистики КНР. Согласно данным, снижение сократилось на 4,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

В период с января по май розничные продажи потребительских товаров в Китае составили 17,17 трлн юаней, снизившись на 1,5% в годовом исчислении. Внутренний спрос в Китае восстановился в прошлом месяце, заявил представитель бюро Фу Линхуэй, объяснив меньшее снижение улучшением эпидемической ситуации и деловой активности, а также государственной политикой, направленной на стимулирование инвестиций и потребления.

В прошлом месяце продажи товаров первой необходимости стабильно росли. Продажи напитков на крупных предприятиях подскочили на 7,7% в годовом исчислении в мае, а продажи зерна, пищевого масла и других продуктов питания выросли на 12,3%, показали данные бюро.

Онлайн-потребление продолжало поддерживать розничные продажи. За первые пять месяцев онлайн-продажи физических товаров выросли на 5,6%, при этом их доля в розничных продажах увеличилась. Продажи крупных супермаркетов выросли на 4% в годовом исчислении в период с января по май, в то время как продажи круглосуточных магазинов выросли на 4,7% по сравнению с прошлым годом, показали данные.

В секторе общественного питания, одном из секторов, сильно пострадавших от COVID-19, за первые пять месяцев его доходы упали на 8,5% в годовом исчислении. Фу ожидает, что потребление станет более сильным фактором экономического роста Китая, заявив, что потребление будет восстанавливаться более быстрыми темпами по мере того, как жизнь людей вернется в нормальное русло.