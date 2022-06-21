Шэньчжэнь, Китай, , 03:00 — REGNUM Китайский город Шэньчжэнь на юге страны запустил приложение для смартфонов, которое отображает информацию о выбросах углекислого газа, чтобы побудить жителей сократить выбросы углекислого газа, сообщает агентство Синьхуа.

Выбросы углерода SD-Pictures

В приложении жители могут видеть, сколько углекислого газа выделяется при ежедневном потреблении электроэнергии их домохозяйствами. Эти данные можно сравнить со средними показателями по городу, чтобы узнать, сколько выбросов углерода экономится.

Он также показывает накопленные выбросы углекислого газа, которых они помогли избежать, а также рейтинг среди пользователей. Виртуальные значки предлагаются в приложении, чтобы стимулировать сокращение выбросов углекислого газа.

Ожидается, что в 2023 году резиденты смогут разрешить размещать объем выбросов углерода, который они сократили, на Китайской Шэньчжэньской углеродной бирже. Полученные средства можно использовать для обмена подарочных карт или карт метро.

Китай стремится достичь пика выбросов CO2 к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Углеродный драйв распространяется не только на промышленные выбросы, но и на углеродный след в повседневной жизни людей.

Шэньчжэнь является одним из пионеров в Китае в изучении механизмов сокращения выбросов углерода и позволяет сократить выбросы углерода на благо большего числа людей. В ноябре прошлого года город опубликовал план с целью вовлечения большего числа людей в процесс сокращения выбросов углерода и получения от него выгод.

Домохозяйства в Шэньчжэне потребляют около 16% от общего объема электроэнергии в городе с населением более 17 млн человек. Среднесуточное потребление электроэнергии домохозяйством составляет 8 кВт/ч, что означает около 2,5 кг выбросов CO2. Среднегодовые выбросы домохозяйства могут достигать почти 913 кг, что означает, что для компенсации выбросов CO2 потребуется сажать 50 деревьев в год.