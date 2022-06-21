Прая, , 02:57 — REGNUM Правительство Кабо-Верде выделит в 2022 году 8,9 млрд эскудо (около $85 млн) на меры по смягчению последствий роста цен на продовольствие и топливо в стране, заявил премьер-министр республики Хосе Улиссес Коррейя-э-Сильва 20 июня на пресс-конференции.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о предоставлении субсидий, снижении налогов и ограничении стоимости топлива. По словам главы правительства, с продовольственным кризисом в республике столкнулось 9% жителей. В 2020 году такие проблемы испытывали только 2% граждан страны.

Кроме того, Коррейя-э-Сильва сообщил, что многие жители Кабо-Верде не могут купить топливо из-за резкого увеличения стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Hespress распространяло информацию о том, что крупнейшие энергетические компании Марокко подняли цены на топливо и электроэнергию для населения из-за роста цен на мировом рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Марокко выросли цены на топливо и электроэнергию