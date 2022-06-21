Пекин, , 02:51 — REGNUM Китай добился значительного улучшения качества и стабильности своей экосистемы с 2012 года на фоне усилий страны по экологическому управлению, заявил министр экологии и окружающей среды Хуан Жунцю, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Хуан, который также является исполнительным вице-председателем Китайского Совета по международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития, выступил с речью на церемонии открытия ежегодного общего собрания совета 2022 года.

По словам Хуана, в 2021 году средняя плотность частиц PM2,5 в воздухе Китае, ключевого показателя загрязнения воздуха, снизилась до 30 микрограммов на кубический метр в городах на уровне округов и выше, при этом плотность как PM2,5, так и озона снижалась в течение двух лет подряд.

Качество воды в главном русле реки Янцзы также достигло класса II или выше (класс I–III относится к хорошему качеству) в течение двух лет подряд, в то время как в реках, впадающих в Бохайское море, за тот же период не было обнаружено воды класса V (низкого качества), добавил он.

Китай будет неуклонно следовать по пути высококачественного развития, в котором приоритет отдается экологии, зеленому и низкоуглеродному развитию, сказал Хуан, добавив, что страна будет координировать борьбу с загрязнением, защиту окружающей среды и реагирование на изменение климата. Он сказал, что Китай будет осуществлять 10-летний план крупных проектов по сохранению биоразнообразия и играть важную роль в глобальном экологическом управлении.

Основанный в 1992 году как международный консультативный орган высокого уровня, совет стал свидетелем и участником изменений в философии и модели развития Китая. Он также построил мост между Китаем и международным сообществом в области окружающей среды и развития.