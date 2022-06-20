Симферополь, 21 июня, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма признал банкротом ООО «Ветряной парк Сакский» из одноимённого района региона. В отношении компании ввели конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Оно продлится полгода — до 7 декабря 2022 года. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о дальнейшем ходе дела пройдёт 29 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Конкурсным управляющим назначили Андрея Савинского из САУ «СРО «Дело».

Компания-ответчик была учреждена в декабре 2011 года для производства электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. По итогам 2021 года ООО получило убыток в размере более 26 млн рублей.

Напомним, всего о самобанкротстве заявили три крымских ветряных парка, которые на момент обращения в суд были связаны через владельца — Сергея Московского.