Пекин, , 02:46 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что глобальная диффузия и оседание сульфатных аэрозолей, образующихся в результате крупных извержений вулканов, были важным фактором вымирания суши в конце пермского периода около 250 млн лет назад, сообщает агентство Синьхуа.

Скелет динозавра

Крупнейшее массовое вымирание за древний период ознаменовалось исчезновением более 90% морских видов и более 70% наземных видов. Согласно исследовательской статье, недавно опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters, считается, что на протяжении всей истории Земли крупные извержения вулканов, выбрасывающие серосодержащие газы, оказывали сильное воздействие на глобальный климат и экосистемы.

Предполагается, что выделение серы Крупной магматической провинцией Сибирских траппов, типом крупной магматической породы, быстро сформировавшейся за относительно короткий геологический период, стало катализатором экологической катастрофы, связанной с вымиранием в конце пермского периода.

Исследователи из Университета науки и технологий Китая сообщили об изотопном составе серы в пирите из Сиднейского бассейна в Австралии, где они обнаружили резкое снижение содержания изотопов серы, совпадающее со стратиграфическим уровнем вымирания земли.

Отрицательные значения изотопов серы в интервале вымирания предоставили новые доказательства значительного увеличения концентраций сульфатов в атмосфере, связанного с выпадением сульфатных аэрозолей, образующихся в результате извержений Сибирских траппов.

Данные исследований свидетельствуют о том, что сернокислотные дожди и разрушение озонового слоя, возможно, значительно ухудшили глобальную окружающую среду, что привело к вымиранию на земле в конце пермского периода.