Пекин, 21 июня, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая пообещал принять множество мер для ускорения развития частных фирм и поощрения частных инвестиций, сообщил китайский чиновник, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Конкретные меры политики будут применяться в шести областях, таких как продвижение ключевых проектов, содействие финансированию частных фирм и оптимизация инвестиционной среды, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Мэн Вэй.

Комиссия будет отбирать значимые национальные проекты с приемлемым уровнем возврата инвестиций и относительно зрелыми условиями для привлечения частного капитала различными способами.

Мэн сказал, что комиссия будет и далее гарантировать использование земли, моря, энергии, воды, капитала и других факторов проектов частного сектора, важных для экономического и социального развития, модернизации промышленности или масштабных инвестиций.

Будут предприняты усилия для поощрения высококачественных проектов по развитию инфраструктурных инвестиционных фондов недвижимости (REIT) и подключения частных инвесторов к финансовым учреждениям для облегчения финансирования.

Мэн отметил, что комиссия будет направлять и помогать частным фирмам в поиске новых возможностей для роста, улучшать процесс принятия решений в области инвестиций и контролировать масштабы долгового финансирования, чтобы избежать рисков.

Также будет проведена работа по созданию справедливой, прозрачной и основанной на законе среды развития для предприятий всех форм собственности и содействию качественному росту частных инвестиций.